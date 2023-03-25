У Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі

У Хмельницькій області чоловік під час сварки перерізав горло військовій медсестрі. Він прийшов у гості до потерпілої. Між ними стався словесний конфлікт.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За інформацією відомства, трагедія сталась у Старокостянтинові.

"Гість узяв кухонного ножа та встромив у шию 41-річній жінці і, не виймаючи його, перерізав їй горло. Завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя. Тіло вбитої знайшла мати", — йдеться у повідомленні відомства.

Як виявилось, жінка працювала медичною сестрою у військовій частині та мала звання сержанта. Наступного дня чоловіка затримали правоохоронці. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, у Вінницькій області зловмисники вбили чоловіка, щоб не віддавати йому борг.

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