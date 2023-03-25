Росія накрила вогнем Херсонщину: влада розповіла про наслідки 

Херсон ворог обстріляв сім разів.
Протягом минулої доби окупанти майже 70 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв сім разів", – написав Прокудін.
В обласному центрі зафіксовано 23 "прильоти". Ворожі снаряди влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, а також медичний заклад.
"На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шість отримали поранення", – додав він.
Нагадаємо, 23 березня військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Одна людина загинула.
Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.
Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
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