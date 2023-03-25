Макрон зняв дорогий годинник під столом під час обговорення пенсійної реформи (відео)

Коли він вийняв руки з-під столу, на його лівому зап’ясті вже не було годинника.

У Франції противники пенсійної реформи розкритикували президента країни Еммануеля Макрона через жест із годинником під час інтерв’ю.

Під час інтерв’ю, знімання якого відбулося у Єлисейському палаці, приблизно на десятій хвилині запису Макрон непомітно зняв годинник, який носив на зап’ясті, коли опустив руки під стіл. Це сталося у той момент, коли він обговорював легітимність профспілок.

Користувачі поцікавилися вартістю годинника. Вони припустили, що Макрон носить продукцію Bell and Rose. Компанія співпрацює з багатьма установами, включно з армією та GSPR (група безпеки президента США Республіка), яка забезпечує безпеку президента. Годинник продається на сайті виробника (без герба Республіки) за ціною $2 400.

За інформацією видання L'independant, Макрон носить цей годинник понад пів року.

Єлисейський палац пояснив причину такого вчинку президента під час інтерв’ю, назвавши його технічною причиною: "Президент знімає годинник не для того, щоб сховати його, а тому, що він щойно постукав ним об стіл. Шум чітко чути лише за кілька секунд до початку відео, поширеного в соціальних мережах".

Пенсійна реформа у Франції, що спровокувала масові протести

Понад 1,2 мільйона людей взяли участь у протестах проти підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років у Франції. Люди вийшли на вулиці по всій країні.

Більшість французів виступають проти підвищення пенсійного віку. Утім, президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.

Пенсійна реформа повинна була початись 2020 року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.

Реформа передбачає, що пенсійний вік буде підвищуватись на три місяці кожен рік до 2030 року.

12 березня верхня палата парламенту проголосувала за схвалення суперечливої ​​реформи пенсійної системи.

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