"ЗСУ поки не можуть розпочати контрнаступ" – Зеленський

Україна не може розпочати контрнаступ через нестачу озброєння.

Українська армія наразі не може розпочати контрнаступ, який було заплановано на весну 2023 року. Для цього Україні потрібна додаткова зброя, зокрема, боєприпаси та винищувачі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Yomiuri.

"Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити", - сказав глава держави.

Президент додав, що ситуація на сході України залишається складною.

"Чекаємо на боєприпаси від наших партнерів", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що російські військові щодня використовують втричі більше боєприпасів, ніж ЗСУ.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ЗСУ не лімітований часом.

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