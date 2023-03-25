Сі Цзіньпін проігнорував прохання Байдена про телефонну розмову – Reuters

Глава Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову

Про це пише Reuters.

За інформацією джерел Reuters, Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, хоча президент США ще п'ять тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР після інциденту із китайським аеростатом, який було знищено в американському повітряному просторі.

Джерела стверджують, що Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Але, попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу. Розмова могла б стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що Китай поки не передав Росії зброю.

Президент США також підкреслив, що Китай і Росія не створили потужні альянси, але їх не можна сприймати легковажно.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головною метою візиту будуть переговори про війну РФ проти України.

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