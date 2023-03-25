"ВСУ пока не могут начать контрнаступление" – Зеленский

Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружения.

Украинская армия пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну 2023 года. Для этого Украине необходимо дополнительное оружие, в частности, боеприпасы и истребители.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yomiuri.

"Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить", – заявил глава государства.

Президент добавил, что ситуация на востоке Украины остается сложной.

"Ждем боеприпасов от наших партнеров", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не лимитировано временем.

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