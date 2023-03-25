Цены на яйца: сколько будут стоить на Пасху и ожидать ли подешевления

После Пасхи можно будет наблюдать постепенное понижение цены на продукт.

Стоимость яиц держится на рекордно высоком уровне уже полгода, но на Пасху значительного подорожания не будет. После праздников они начнут дешеветь.

Об этом сообщила РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

"Не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников. Поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года", — подчеркнула она.

По оптимистическому сценарию, цена на яйца к праздникам останутся на том же уровне. Впрочем, по пессимистическому, отметила эксперт, стоимость яиц вырастет, но не более чем на 10-15%.

"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", — считает Литвин.

После Пасхи будет наблюдаться постепенное понижение цены из-за уменьшения спроса на яйца и постепенное увеличение предложения от домохозяйств.

"Уже в начале лета цена на яйца может снизиться на 30-35%. То есть составлять 45-50 грн за 10 штук", — прогнозирует аналитика.

Напомним, заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" (УАР) Денис Марчук считает, что накануне Пасхи цены на овощи вырастут еще на 5-10%. Удешевление продукции в ближайшее время ждать не стоит.

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