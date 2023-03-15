"Золотой" лук: эксперт рассказал, почему в несколько раз подорожал овощ

В Украине в несколько раз подорожал лук. В частности, на стоимость повлияло, что традиционно 35% украинского овоща на рынке была Херсонщина, но в этом году ее нет.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Мы имели сезонные колебания цен. Всегда где-то в начале апреля из Туркменистана в Украину шел импортированный лук. В этом году он точно не пойдет. В первую очередь потому, что раньше эти поставки были транзитом через территорию страны-оккупанта", — пояснил Пендзин.

В настоящее время лук в Украину экспортируют из Польши и Египта. Кроме того, были запланированы закупки из Турции, но страна закрыла экспорт продовольствия из-за стихийных бедствий.

"У них там (в Египте – Ред.) заканчивается сбор урожая. Думаю, это немного снизит цену. Но когда мы сравниваем, то цена значительно выросла – в 2,5 раза", — подчеркнул эксперт.

Напомним, на украинских рынках и магазинах в феврале 2023-го выросли цены. По данным ведомства, по сравнению с январем, лук с дорожал на 31,9%: сейчас один килограмм стоит 42,3 гривен. Тем временем гречневая крупа подешевела на 4,6% до 65,7 гривен за килограмм.