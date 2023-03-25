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Росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
972
Час на прочитання
1 хв
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Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©

Ніхто не постраждав.

У ніч проти 25 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні міста.

Про це повідомляє Краматорська міськарада із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти майже 70 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені. Херсон ворог обстріляв сім разів.

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Дата публікації
Перегляди
972
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