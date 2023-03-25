Россияне ударили ракетами по центру Краматорска (фото)

В ночь на 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне города.

Об этом сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на городского голову Александра Гончаренко.

"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне", – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара никто не пострадал. Информация по разрушениям уточняется.

Фото: Краматорский городской совет.

Фото: Краматорский городской совет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты почти 70 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены. Херсон враг обстрелял семь раз.

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