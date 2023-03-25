Россияне ударили ракетами по центру Краматорска (фото)

Никто не пострадал.
В ночь на 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне города.
Об этом сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на городского голову Александра Гончаренко.
"Ночью россияне ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне", – говорится в сообщении.
В результате вражеского удара никто не пострадал. Информация по разрушениям уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты почти 70 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены. Херсон враг обстрелял семь раз.
Читайте также:
- В Воздушных Силах ответили, могут ли иностранные пилоты присоединиться к ВСУ
- Зеленский отверг компромисс с Путиным после ордера на его арест в Гааге
- "Штурм россиянами Бахмута зашел в тупик" разведка Британии