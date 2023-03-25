Зеленский отверг компромисс с Путиным после ордера на его арест в Гааге

Владимир Зеленский назвал Путина убийцей и подчеркнул, что намерен добиваться его привлечения к ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может идти на компромисс с Россией, потому что именно Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях на территории нашего государства.

Об этом глава государства рассказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

"Понятно, что он виновен. Поэтому Украина не может идти на компромисс", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина намерена добиваться привлечения Путина к ответственности за совершенное.

"В феврале Украина представила Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, принятую большинством голосов, в которой говорилось о необходимости "расследования и судебного преследования" серьезных преступлений, связанных с агрессией России. Теперь ожидается, что Украина представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о создании специального трибунала для рассмотрения дел об агрессии", – говорится в публикации СМИ Японии.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Читайте также: