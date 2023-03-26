Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф, который стал известным на весь мир благодаря фильму "Гарри Поттер", впервые станет отцом.

Об этом изданию The Mirror сообщил пресс-секретарь знаменитости. Первеница 33-летнему Рэдклиффу родит 38-летняя возлюбленная, американская актриса Эрин Дарк.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк / Фото: Associated Press

Инсайдер рассказал изданию, что пара с нетерпением ждет появления на свет их ребенка. Кстати, в прошлом году Дэниел заявил, что до 2024 года прекращает актерскую карьеру. Вполне возможно, что это время он посвятит отцовству.

"Дениел и Эрин очень счастливы, что станут родителями. Они в восторге и не могут дождаться, когда станут семьей, которая состоит из трех человек", — рассказал инсайдер.

Кстати, на днях парочку застали вместе во время прогулки. Уже тогда у Эрин виднелся немалый округлый животик, который она пыталась скрыть.

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Отметим, Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк находятся в отношениях с 2012 года. Парочка познакомилась во время съемок фильма "Убей своих любимых".

Напомним, недавно Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. Жена предпринимателя Присцилла Чан родила дочь, которую пара назвала Аурелией.

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