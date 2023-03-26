Курс валют у квітні: експерт спрогнозував, якими будуть євро і долар

В Україні у квітні курс долара і курс євро будуть перебувати у звичних коридорах. Наразі істотних економічних та військово-політичних причин для глобальних змін на валютному ринку немає.

Таки прогноз висловив директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко, передає "24 Канал".

"Готівковий курс валют перебуватиме в усталених з березня межах: це 37,80-38,80 грн за долар, а також 40,00-41,00 грн за євро з незначними ситуативними коливаннями але у зазначених межах", - прогнозує експерт.

За словами Марченка, коливання будуть у межах 30-50 копійок. Він наголошує, що протягом наступного місяця ситуація на валютному ринку буде залишатися досить стабільною з невеликою потенційною проекцією до економічного зростання.

На думку Германа Марченка, головним "маркером" подальшої стабільності курсу можна вважати політику НБУ за офіційним курсом валют.

"Регулятор ретельно зважує кожен свій крок і досягнута стабільність дуже важлива для економіки в умовах воєнного стану", - додав експерт.

Нагадаємо, за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, НБУ планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

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