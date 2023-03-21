Кому у квітні 2023 року перерахують пенсії

Кому перерахують пенсії

Від 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Цей рік не буде виключенням — пенсіонери, що продовжують працювати отримають збільшені виплати, повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону.

У квітні й липні набувають чинності окремі норми постанови Кабінету міністрів щодо індексації пенсій. "З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, працівників місцевих органів влади, науковців та інших категорій громадян", – сказала Марчак.

"Вже з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, але мова йде саме про перерахунок, а не про індексацію. Індексація — це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - сказала Марчак.

Як перерахують пенсії

За словами Марчак, перерахунок здійснюється з урахуванням того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

Дарія Марчак наводить приклад перерахунку "...якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати та в нього за останні 2 роки відбулося збільшення страхового стажу на 24 місяці, то така людина зараз отримає перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально".

"Ці гроші очікувано будуть в бюджеті Пенсійного фонду коштом власних надходжень ПФУ, і таким чином фінансово цей перерахунок вже забезпечено", - підкреслила Марчак.

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