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Обвал житлового будинку в Марселі: з-під завалів дістали 5 загиблих

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Обвал житлового будинку в Марселі: з-під завалів дістали 5 загиблих

5 загиблих дістали з-під завалів будинку в Марселі / Фото: Associated Press

Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

З-під завалів будину, який обвалився 9 квітня в французькому Марселі, дістали 5 загиблих. Зокрема, три тіла виявили в понеділок, 10 квітня.

Про це повідомляє Associated Press.

Наразі пошукові роботи тривають, ще три людини вважаються зниклими безвісти. Представники місцевої влади переконані, що надія знайти тих, хто вижив, досі є.

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня в Марселі обвалився чотириповерховий житловий будинок, пошкодивши деякі будівлі поряд. Внаслідок інциденту довелося евакуювати мешканців із 30 будинків

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ненавмисного ушкодження будинку. У неділю ввечері стало відомо, що однією з версій руйнування будівлі є вибух газу. Обвал стався менш ніж за кілометр від знаменитого марсельського старого порту. Близько 200 людей вимушено залишили свої помешкання.

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Дата публікації
Перегляди
461
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