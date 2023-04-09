Обвал житлового будинку у Марселі – під завалами все ще перебувають люди

Унаслідок інциденту були евакуйовані люди з майже 30 сусідніх будівель.

У ніч проти 9 квітня у місті Марсель (Франція) обрушився чотириповерховий житловий будинок, пошкодивши частини навколишніх будівель. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що під завалами перебувають близько 10 людей.

Про це пише Reuters.

Обвал спричинив пожежу, яка ускладнила рятувальні роботи, на гасіння якої, за словами Дарманіна, можуть знадобитися години. За його словами, за оцінками влади, під завалами перебувають від чотирьох до десяти людей.

П'ятьох людей доправили до лікарні з серйозними травмами, але загрози їхньому життю немає. У шостого постраждалого шок, додав урядовець.

Унаслідок інциденту були евакуйовані люди з майже 30 будівель у цьому районі.

Причина вибуху наразі невідома. Дарманен сказав, що будівлі, які обрушилися, не мали жодних структурних проблем.

"Думки з Марселем", - написав президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.

Нагадаємо, Гамбург накрила отруйна хмара диму через пожежу. Людей попросили негайно зачинити вікна та двері, вимкнути вентиляцію і кондиціонування (відео).

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