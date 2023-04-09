Обвал жилого дома в Марселе – под завалами все еще находятся люди

В результате инцидента были эвакуированы люди из почти 30 соседних зданий.

В ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом, повредив части окружающих зданий. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что под завалами находятся около 10 человек.

Об этом пишет Reuters.

Обвал вызвал пожар, осложнивший спасательные работы, на тушение которого, по словам министра, могут понадобиться часы. По оценкам властей, под завалами находятся от четырех до десяти человек.

Пятеро были доставлены в больницу с серьезными травмами, но угрозы их жизни нет. У шестого пострадавшего – шок, добавил чиновник.

В результате инцидента были эвакуированы люди из почти 30 зданий в этом районе.

Причина взрыва пока неизвестна. Дарманен сказал, что обрушившиеся здания не имели никаких структурных проблем.

"Мысли с Марселем", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, Гамбург накрыло ядовитое облако дыма из-за пожара. Людей попросили немедленно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование (видео).

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