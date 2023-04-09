Гамбург накрыло ядовитое облако дыма из-за пожара (видео)

Жителей Гамбурга призвали не открывать окна из-за опасных веществ в воздухе.

В немецком Гамбурге утром 9 апреля вспыхнул масштабный пожар на складе с токсичными веществами, район Ротенбургсорт окутало ядовитое облако.

Об этом пишет Spiegel.

Возгорание произошло около 4:30 утра на стоянке для грузовиков. Над местом возгорания происходит выброс сероводорода. Также пожар сопровождается периодическими взрывами. Сотрудники экстренных служб могут попасть на место происшествия только в респираторах.

Местных жителей предупредили о токсичном дыме в воздухе. Людей попросили немедленно закрыть окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование.

В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы как "чрезвычайная опасность".

Спикер пожарной службы отметил, что центр Гамбурга полностью затемнен от дыма.

Напомним, во французском Марселе обрушился жилой дом (видео).

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