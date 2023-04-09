Гамбург накрила отруйна хмара диму через пожежу (відео)

Мешканців Гамбурга закликали не відчиняти вікна через небезпечні речовини у повітрі.

У німецькому Гамбурзі вранці 9 квітня спалахнула масштабна пожежа на складі з токсичними речовинами, район Ротенбургсорт огорнула отруйна хмара.

Про це пише Spiegel.

Займання сталося близько 4:30 ранку на стоянці для вантажівок. Над місцем займання відбувається викид сірководню. Також пожежа супроводжується періодичними вибухами. Співробітники екстрених служб можуть потрапити на місце події лише у респіраторах.

Місцевих мешканців попередили про токсичний дим у повітрі. Людей попросили негайно зачинити вікна та двері, вимкнути вентиляцію і кондиціонування.

В офіційному попередженні пожежу та задимлення класифіковано як "надзвичайну небезпеку".

Речник пожежної служби зазначив, що центр Гамбурга повністю затемнений від диму.

Нагадаємо, у французькому Марселі обвалився житловий будинок (відео).

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