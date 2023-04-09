Какому знаку Зодиака повезет 10 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 апреля?

День, когда необходимо отбросить сомнения и действовать. Успех придет к тем, кто будет упорно и настойчиво работать, не рассчитывая на случай или везение – сегодня они точно не сработают. Самым неожиданным – чтобы не сказать, волшебным – образом придут ответы на вопросы, которые человек долго, но до сих пор тщетно задавал себе. Каждому из нас необходимо вспомнить о талантах и способностях, которыми нас наградила природа – они помогут реализовать важное дело, имеющее серьезные перспективы – как карьерного, так и финансового плана.

Телец (21.04 – 21.05)

Сегодня особенно повезет тем представителям знака, которые займутся финансовыми операциями. Можно оформлять любые соответствующие документы – заключать сделки, составлять и подписывать договоры: все удастся сделать легко и быстро, а прибыль в результате окажется весьма солидной. Также велика вероятность неожиданных денежных поступлений: они будут приходить из разных источников, но неизменным останется одно – все они будут вполне заслужены, поскольку являются итогом упорной и плодотворной работы.

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