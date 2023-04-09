Украинский клуб стал чемпионом международной баскетбольной лиги

Слобожанский "Прометей" стал чемпионом объединенной Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (LEBL).

В финальном поединке представитель Украины победил рижский ВЭФ со счетом 77:62.

Решающими в этой встрече стали второй и третий периоды, которые украинская команда выиграла с суммарной разницей в 16 очков.

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американский защитник Джиан Клавелл, которому удалось набрать 21 балл.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. Финал

Прометей – ВЭФ Рига – 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11)

"Прометей": Клавелл (21), Санон (17+7 передач), Балвин (14+10 подборов), Сидоров (14), Петров (5+7 подборов), Липовый (3), Ткаченко (3)

На пути к титулу "Прометей" провел 35 матчей в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, одержал 33 победы и потерпел 2 поражения. Регулярный чемпионат команда Ронена Гинзбурга завершила на первой позиции.

Защитника "Прометея" Клавелла признали самым ценным игроком (MVP) сезона в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. Пуэрториканец провел 31 матч и в среднем набирал за игру 11,6 очка, а также делал 2,5 подбора и 2,7 ассиста.

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