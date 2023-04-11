Астрологічний прогноз на 11 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та інертність – можна буде не лише виконати нові справи, а й завершити старі, до яких досі не доходили руки. Вдалими будуть операції з фінансами та нерухомістю.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, лавандовий, аметистовий.

Щасливі камені дня: циркон, обсидіан, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кровотворна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні та нетривалі, проте необхідно одразу ж вживати заходів.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону алкоголь, жирну та смажену їжу – все це може негативно позначитися на роботі печінки. Необхідно також вжити заходів для очищення крові – пити трав'яні чаї та свіжі соки, їсти якомога більше моркви та буряків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт рослини, що випускають стрілки.

Магія і містика дня: день, коли можна займатися так званою домашньою магією, використовуючи як її "знаряддя" те, що є під рукою. Так, можна закрити шлях до будинку токсичним людям, встромивши голки в одвірок.

Сни дня: на сни нинішньої ночі можна не зважати – важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: будь-яка — навіть незначна — рана може призвести до зараження крові, тому, навіть злегка подряпавшись, необхідно ретельно її продезінфікувати.

Цитата дня: "Будьте зайняті: це найдешевші та ефективніші ліки на землі" (Дейл Карнегі).

Читайте також: