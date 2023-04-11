Астрологический прогноз на 11 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – можно будет не только сделать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными будут операции с финансами и недвижимостью.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, аметистовый.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кроветворная система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, тем не менее необходимо сразу же принимать меры.
Питание дня: необходимо исключить из рациона алкоголь, жирную и жареную пищу – все это может негативно сказаться на работе печени. Необходимо также принять меры для очищения крови – пить травяные чаи и свежевыжатые соки, есть как можно больше моркови и свеклы.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, выпускающие стрелки.
Магия и мистика дня: день, когда можно заниматься так называемой домашней магией, используя в качестве ее "орудий" то, что находится под рукой. Так, можно закрыть путь в дом токсичным людям, воткнув иголки в дверной косяк.
Сны дня: на сны нынешней ночи можно не обращать внимания – важной информации они не несут.
Табу дня: любая – даже незначительная – рана чревата заражением крови, поэтому, даже слегка поцарапавшись, необходимо тщательно ее продезинфицировать.
Цитата дня: "Будьте заняты: это самое дешевое и эффективное лекарство на земле" (Дейл Карнеги).
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