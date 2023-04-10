Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит противиться переменам

День решительных и радикальных перемен, которым не стоит противиться – все равно сделать этого не удастся.

Лучше двигаться в одном направлении с потоком космической энергии, в противном случае она схватит за "шиворот" и потащит за собой. Нельзя отступать от поставленной ранее цели, даже если сегодня покажется, что она перестала устраивать – важно идти до конца, тогда и результат окажется завидным. Необходимо избегать резкого тона и слов, которые могут обидеть, но, взяв курс на такую линию поведения, уже нельзя уступать – это может быть воспринято как слабость. Ее же демонстрировать нежелательно и даже опасно: окружающие могут воспринять как руководство к действию и напасть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 апреля для Овнов

Можно отправляться в командировки, устраивать деловые встречи и проводить переговоры с партнерами: все стороны будут настроены на обретение консенсуса, поэтому удастся договориться обо всем.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 апреля для Тельцов

Не стоит слушать советы, которые могут давать окружающие люди: даже будучи доброжелательно настроенными, они вряд ли смогут помочь вам решить важный вопрос, а о тех, кто настроен негативно, и говорить не стоит.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 апреля для Близнецов

Профессиональные перспективы, которые откроются сегодня перед представителями вашего знака, позволят сделать карьерный рывок и одновременно неплохо заработать, так что не стоит их упускать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 апреля для Раков

Насколько бы насыщенным в профессиональном плане ни был нынешний день, постарайтесь найти время для друзей и родственников, особенно – пожилого возраста: это важно не столько для них, сколько для вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 апреля для Львов

Используйте дар убеждения и красноречие, которыми наградят вас звезды, для того, чтобы убедить в своей правоте своих – даже самых непримиримых – оппонентов, таковыми могут быть не только коллеги, но и близкие.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 апреля для Дев

Велика вероятность выгодного профессионального предложения, которое вам могут сделать в этот день: не торопитесь отвечать на него согласием, но и не слишком затягивайте с решением – коллеги могут вас опередить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 апреля для Весов

Отстаивая свое мнение, не горячитесь: так вы можете сделать то, что несвойственно представителям вашего знака: выйти за рамки приличий и всерьез обидеть кого-то из участников спора.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов

Появится шанс восстановить добрые отношения с человеком, с которым вас развела в разные стороны досадная ссора – обязательно воспользуйтесь им, поскольку другого такого раза может и не случиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов

Постарайтесь заранее распланировать все дела, которые хотите осуществить в этот день – так вам удастся не подвести людей, от которых зависит успех вашего профессионального предприятия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 апреля для Козерогов

Ваш девиз в этот день – "Спокойствие, только спокойствие": очень важно спокойно реагировать на слова и действия тех, кто находится рядом – только так можно будет сохранить доброжелательные отношения с ними.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 апреля для Водолеев

Если начальство предложит вам подменить заболевшего или уехавшего в отпуск коллегу, не спешите отказываться – возможно, это ваш шанс показать начальству, что вы способны на большее, чем от вас требуется сейчас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 апреля для Рыб

Сегодня вам стоит опасаться не столько врагов, сколько друзей: у первых банально не хватит сил, чтобы навредить вам, а вот вторые легко смогут сделать это, причем руководствуясь хорошим к вас отношением.

Читайте также: