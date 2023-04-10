11 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Марка. Жил он в Сирии в IV веке и был епископом. Все это происходило во времена, когда царствовал император Константин Великий. По разрешению императора Марк разрушил в городе несколько языческих храмов и разбил идолов. На святого разозлились иноверцы. Поэтому когда на престол взошел Юстиан Отступник, захотели, чтобы Марк на свои деньги восстановил им все капища.

Марк отказался. Тогда его схватили и долго мучили, кололи тело ножами. Святой стойко вынес все мучения, но умер несколькими годами позже.

Церковный праздник 11 апреля — день памяти преподобного Евстахия

О его жизни известно совсем немного. По легенде он был одним из тех святых, кто отрекся от мирской жизни и всех благ ради служения Господу. Впоследствии он стал священником, много лет руководил церковью, был известен как достойный наставник.

В то время, когда в храмах возникало волнение из-за иконоборцев, Евстахий успокаивал своих прихожан, обещал их защитить. Хотя священника не раз унизили, арестовали и даже избивали. В конце концов его оставили без кафедры и отправили жить подальше. Там он умер.

Приметы 11 апреля

Народные приметы 11 апреля / Фото: Pexels

Ранним утром гремит гром — скоро похолодает.

Утром на небе видны густые тучи — вечером ждите дождя.

Около земли сороки начали строить гнезда — летом будет много дождей.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья утверждают, что в этот день лучше не делать никаких кулинарных заготовок. Если нарушить этот запрет, то можно даже серьезно заболеть. А еще считалось, что нельзя сидеть рядом с вербой, потому что 11 апреля к этому дереву приходят души усопших.

Что можно делать завтра

В эту дату обязательно собирали березовый сок, ведь верили, что он становится лечебным и поможет избавиться от многих болезней. Также у себя во дворе обязательно сажали молодую березку.

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