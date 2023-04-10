11 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Марка. Жив він у Сирії в IV столітті та був єпископом. Все це відбувалося за часів, коли царював імператор Костянтин Великий. За дозволом імператора Марк зруйнував в місті кілька язичницьких храмів і розбив ідолів. На святого розлютилися іновірці. Тому, коли на престол зійшов Юстіан Відступник, захотіли, щоб Марк на свої гроші відновив їм всі капища.

Марк відмовився. Тоді його схопили і довго мучили, кололи тіло ножами. Святий стійко виніс всі муки, але помер кількома роками пізніше.

Церковне свято 11 квітня — день пам'яті преподобного Євстахія

Про його життя відомо зовсім небагато. За легендою він був одним з тих святих, хто зрікся мирського життя і всіх благ заради служінню Господу. Згодом він став священником, багато років керував церквою, був відомий як гідний наставник.

В ті часи, коли в храмах виникало хвилювання через іконоборців, Євстахій заспокоював своїх парафіян, обіцяв їх захистити. Хоча священника не раз принизували, ув'язнювали і навіть били. В кінці-кінців його залишили без кафедри і відіслали жити подалі. Там він і помер.

Прикмети 11 квітня

Народні прикмети 11 квітня / Фото: Pexels

Рано вранці гримить грім — скоро похолодає.

Вранці на небі видно густі хмари — ввечері чекайте на дощ.

Близько до землі сороки почали будувати гнізда — влітку буде багато дощів.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я стверджують, що цього дня краще не робити жодних кулінарних заготівель. Якщо порушити цю заборону, то навіть можна серйозно захворіти. А ще вважалося, що не можна сидіти поряд з вербою, тому що 11 квітня до цього дерева приходять душі покійників.

Що можна робити завтра

В цю дату обов'язково збирали березовий сік, адже вірили, що він стає лікувальним і допоможе позбутися багатьох хвороб. Також в себе у дворі обов'язково садили молоду берізку.

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