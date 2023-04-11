"Вагнеровцы" истощились в Бахмуте, РФ бросает в бой спецназ и ВДВ — ISW

Украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Аналитики Института отмечают, что российские оккупационные войска продолжали приобретать территорию в Бахмуте и его окрестностях 9 и 10 апреля. Впрочем они, вероятно, продолжают нести значительные потери. Геолокационные кадры за 9 и 10 апреля показывают, что армия РФ незначительно продвинулась к северо-западу от Хромового (2 км к западу от Бахмута), к юго-западу от Бахмута и к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута).

ISW со ссылкой на спикера Восточной группы Сергея Череватого заявил, что российские воздушно-десантные силы (ВДВ) начали появляться в Бахмуте, вероятно, для усиления обычных сил, а не групп "Вагнера".

Комментируя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александра Сырского, аналитики отмечают, что ВСУ настолько истощили силы "Вагнера", что российское военное командование вынуждено было перебросить в Бахмут элементы СПЕЦНАЗа и ВДВ.

"Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что посетил Бахмут и вручил награды бойцам группы "Вагнера". Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в Бахмуте и близ Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Хромового", – говорится в отчете ISW.

Карта боев ISW.

Американские аналитики подчеркивают, что темпы наступательных действий России в Донецком направлении замедляются, а российские войска готовятся к обороне.

Украинский объединенный пресс-центр начальника Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский 9 апреля заявил, что на этом участке фронта темпы наземных ударов России снизились, а российские силы обстреливают втрое меньше, чем в феврале 2023 года. Дмитрашковский также сообщил, что российские войска сосредоточили на донецком направлении 205 батальонно-тактических групп (БТГ) из-за страха перед украинским контрнаступлением", — говорится в отчете специалистов ISW .

Напомним, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что во время боев за Бахмут российская армия и "вагнеровцы" перешли к "сирийской" тактике выжженной земли. Они специально уничтожают здания и позиции ударами авиации и артиллерией, чтобы поскорее продвигаться вперед.

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