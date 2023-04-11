"Вагнерівці" виснажилися у Бахмуті, РФ кидає в бій спецназ та ВДВ - ISW

Українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Аналітики Інституту зауважують, що російські окупаційні війська продовжували здобувати територію в Бахмуті та його околицях 9 і 10 квітня. Втім вони, ймовірно, продовжують зазнавати значних втрат. Геолокаційні кадри за 9 і 10 квітня показують, що армія РФ незначно просунулася на північний захід від Хромового (2 км на захід від Бахмута), на південний захід від Бахмута та на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута).

ISW з посиланням на речника Східної групи Сергія Череватого заявив, що російські повітряно-десантні сили (ВДВ) почали з’являтися в Бахмуті, ймовірно, для посилення звичайних сил, а не груп "Вагнера".

Коментуючи командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександра Сирського, аналітики зауважують,що ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута елементи СПЕЦНАЗу та ВДВ.

"Глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що відвідав Бахмут і вручив нагороди бійцям групи "Вагнера". Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті та поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового", - йдеться у звіті ISW.

Карта боїв ISW.

Американські аналітики наголошують, що темпи наступальних дій Росії на Донецькому напрямку сповільнюються, а російські війська готуються до оборони.

"Український об'єднаний прес-центр начальника Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 9 квітня заявив, що на цій ділянці фронту темпи наземних ударів Росії знизилися, а російські сили обстрілюють втричі менше, ніж у лютому 2023 року. Дмитрашківський також повідомив, що російські війська зосередили на донецькому напрямку 205 батальйонно-тактичних груп (БТГ) через страх перед українським контрнаступом", - йдеться у звіті фахівців ISW.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під час боїв за Бахмут російська армія та "вагнерівці" перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі. Вони спеціально знищують будівлі та позиції ударами авіації і артилерією, щоб швидше просуватися вперед.

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