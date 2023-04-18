Сором на весь світ: росіяни провалили 16 термінів захоплення Донбасу — Маломуж

Російські війська провалили 16 конкретних термінів захоплення Донецької і Луганської областей. Всі сили РФ кинуті на Бахмут — це їх головна ціль на сьогодні.

Про це розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Путін віддавав розпорядженні Шойгу, Герасимову, Пригожину. Всі ці терміни провалені. Росія все-таки намагалася і продовжує намагатися виконати цю задачу, але вже не маючи стратегічних сил і засобів. Найголовніше, що вони видихалися стратегічно. Ми підірвали оборонну міць російської армії, особливо професійну частину і найманців, які були боєздатними, які могли вести активні бойові дії в будь-яких точках світу, навіть в Сирії вони активно використовували ВДВ, десантно-штурмові війська і морську піхоту. В Україні вони провалилися. Тому в цій ситуації вони ще намагаються підтягнути кілька боєздатних частин, наприклад, дивізію ВДВ, щоб все-таки захопити Бахмут, можливо просунутися в напрямку Авдіївки, Мар’їнки, Лимана, більш вперто тримати напрямок Сватове-Кремінна", - зазначив він.

На думку Маломужа, ЗСУ навряд чи зараз почнуть наступальні операції. Тому йде певний паритет, але Україна вже має потенціальні перспективи.

"Все, що вони могли сюди кинути, вони вже кинули. Знищення щоденно від 500 до 1100 людей — це фактично обезцінювання всіх сил РФ не тільки на цьому напрямку, а в цілому тих сил, які вони кидають на війну в Україні. Зараз ми можемо реально констатувати той факт, що Росія, яка намітила в останні місяці провести системно наступальні операції і не тільки на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Це все вже провалилося. Перспектив там вже немає. Але є локальні задачі, які вони все ж таки намагаються виконати — це захопити Бахмут, Авдіївку, можливо ще кілька населених пунктів", - додав він.

Найголовніше, на думку Маломужа, що Путін зараз фактично втрачає своє обличчя.

"Він (Путін – ред.) і його команда вже багато разів заявляли, що Донецька область вже практично окупована, Бахмут давно захоплений. Цього немає насправді. Для нього це вже момент істини особисто. Кожного дня він дає розпорядження, які сили ще додатково кинути, вимагає погрозами звільнення своїх командувачів. Тобто нічого не виходить. Від деяких ситуацій він в стані прострації — не розуміє, як це може бути. Всі сили задіяні, всі засоби, використовується тактика завдання ударів авіацією, вони знищують все, що живе. Але наші бійці і командири стоять. Більше того — вони проводять і контрудари, контратаки і далі, що найголовніше, знищують всі сили і засоби, не тільки живу силу, а й вогневі засоби, склади, боєприпаси, тобто ті резерви, які вони ще можуть задіяти для наступальних операцій. Цей етап, я вважаю, вони програли", - наголосив він.

За словами Маломужа, росіяни зараз вже бояться наших контрнаступів, в ряді регіонів вже йде евакуація або готуються бігти, це, в першу чергу, цивільне населення або представники спецслужб, які там проводили репресивні дії.

"А російські військові тут вже не розуміють, яка у них буде перспектива на фронті. Скоріш за все, вони думають, що будуть знищені. Не тільки бійці, але й командири вже розуміють, що виграти щось неможливо. Так, Путін планує якісь нові резерви, але це вже на більш далеку перспективу — мобілізації, підтягування нових систем озброєння, закупівля техніки. Але для цього потрібно 5-6 місяців і, звичайно, умова, що ми не розпочнемо наступальні операції. Ми їм цього шансу не дамо, тому сьогодні можемо говорити про те, що стратегічна наступальна операція провалилася, тактичні напрямки ще будуть працювати", - резюмував генерал.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна перед майбутнім контрнаступом отримує зброю від партнерів, однак є певні затримки. Він також інформував, що не всі партнери відгукнулися.

Зауважимо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.