Коли Путін зупинить війну проти України: озвучено несподіваний прогноз

Президент Росії Володимир Путін вже незабаром може оголосити про завершення так званої "спеціальної військової операції" в Україні, пояснюючи це тим, що цілі війни нібито досягнуто.

Такий прогноз озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Світан прокоментував резонансну статтю власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що "СВО" досягла своєї мети і її потрібно зупинити.

"Пригожину, швидше за все доручено, а може і він сам, закинути такий "м'яч" на російську аудиторію, пов'язаний із зупинкою бойових дій. Річ у тому, що російська армія видихається, їй треба зараз переходити в глуху оборону, а завдання "СВО" не виконані — як мінімум, які проголошувалися. Ніде не вийшли на кордони жодної області, крім Криму ще 2014 року. Тепер їм доведеться переходити в глуху оборону, далі рухатися вони просто не зможуть. Тим більше, на носі наш контрнаступ, тому вони намагаються як як мінімум підготувати громадську думку росіян", — пояснив військовий експерт.

За його словами, Пригожин вирішив "помацати загальну температуру по палаті" — перевірити, як росіяни сприймуть можливу зупинку "СВО", перехід у глуху оборону чи "якісь рухи до мирних переговорів".

"Після того, як Пригожин перевірить реакцію, подасть це як робочий варіант на 9 травня. Швидше за все, якраз перед 9 травня спробують. А якщо дійсно пройде і росіяни позитивно сприймуть зупинку "СВО", то на 9 травня Путін може ухвалити рішення оголосити про завершення "СВО" та досягнення якихось цілей", — вважає Світан.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто".

Пригожин опублікував статтю, в якій зазначив, що Росія "захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму". Він закликав Кремль "закріпитися на тих територіях, які вже є" та "поставити якусь жирну крапку в СВО".

У Росії стаття Пригожина викликала бурхливу реакцію - терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив ватажка ПВК "Вагнер" у зраді.

Своєю чергою, український політтехнолог Борис Тізенгаузен пояснює статтю Пригожина побоюваннями, що найманців ПВК "Вагнер" під час контрнаступу ЗСУ виб'ють з Бахмута.

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