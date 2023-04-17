У Путіна запропонували зупинити "спецоперацію" проти України: що це означає

Експерти проаналізували резонансну статтю про війну ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто".
Пригожин опублікував статтю, в якій зазначив, що Росія "захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму". Він закликав Кремль "закріпитися на тих територіях, які вже є" та "поставити якусь жирну крапку в СВО".
Що стоїть за резонансною пропозицією власника ПВК "Вагнер", чи справді в оточенні президента РФ Володимира Путіна задумалася про припинення так званої "спеціальної військової операції" — ТСН.ua зібрав думки експертів.
Путін оголосить про зупинку "СВО"?
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua припустив, що стаття Пригожина може бути ініціативою особисто президента РФ Володимира Путіна. В результаті, на його думку, Путін може оголосити про зупинення "СВО" вже 9 травня.
"Пригожину, швидше за все доручено, а може і він сам, закинути такий "м'яч" на російську аудиторію, пов'язаний із зупинкою бойових дій. Річ у тому, що російська армія видихається. Їй треба зараз переходити в глуху оборону, а завдання "СВО" не виконані — як мінімум, які проголошувалися. Ніде не вийшли на кордони жодної області, крім Криму ще у 2014 році. Тепер їм доведеться переходити в глуху оборону, далі рухатися вони просто не зможуть. Тим більше, на носі наш контрнаступ, тому вони намагаються як як мінімум підготувати громадську думку росіян", — пояснив він.
За словами Світана, Пригожин вирішив "помацати загальну температуру по палаті" — перевірити, як росіяни сприймуть можливу зупинку "СВО", перехід у глуху оборону чи "якісь рухи до мирних переговорів".
"Після того, як Пригожин перевірить реакцію, подасть це як робочий варіант на 9 травня. Швидше за все, якраз перед 9 травня спробують. А якщо дійсно пройде і росіяни позитивно сприймуть зупинку "СВО", то на 9 травня Путін може прийняти рішення оголосити про завершення "СВО" та досягнення якихось цілей", — вважає військовий експерт.
У "партії яструбів" задумалися про мир
У російській "партії яструбів" виникає розуміння, що внаслідок контрнаступу ЗСУ російська армія ризикує втратити все, що вона зуміла захопити на території України.
Таким чином статтю Пригожина пояснив військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу "Freeдом".
"Пригожин чудово розуміє, куди вітер дме, і пропонує поставити крапку і розпочати переговори. На кону території, які зараз РФ зуміла захопити. Ми бачимо, що і "яструби" поступово переходять на бік "партії миру", — заявив він.
При цьому, констатує експерт, "партія війни" залишається у Росії досить впливовою, оскільки головним її "фронтменом" є сам Путін.
"Будь-яке завершення війни не на користь РФ і тих завдань, які ставив Путін, може означати для нього політичну та фізичну смерть", — пояснив Попович.
Пригожин веде свою гру
Політтехнолог Борис Тізенгаузен в ефірі каналу "Freeдом" висловив думку, що стаття Пригожина є його особистою ініціативою, до якої Путін не причетний.
"Пригожин хоче, як він сказав, "закігтитися", тому що Пригожин дуже довгий час будував собі образ героя Бахмута. Якщо раптом, а воно так і буде, після контрнаступу Бахмут доведеться залишити, то все, що так довго вибудовував Пригожин для свого образу, розсиплеться. Він під Бахмутом поклав десятки тисяч своїх "вагнерівців". Виходить, що перемога пливе з його рук, ось він і нервує", — вважає політтехнолог.
Експерт також зазначив, що Пригожин "починає цілитися у післявоєнну Росію", щоб будувати політичну кар'єру та брати участь у виборах.
"Плюс ще один момент: він відсилає сигнал на Захід, мовляв, я адекватний, а не просто кувалдою голови розбиваю, я так бачу ситуацію. Він відчуває - за те, що його вагнерівці стратили українських солдатів, буде йому дуже погано. Тому він намагається почати грати, умовно кажучи, в нормального", — додав він.
При цьому, як наголосив Тізенгаузен, помилково вважати, що власник ПВК "Вагнер" хоче завершити війну:
"Він сказав — закріпитися намертво, оборонятися, а далі відштовхнутися від дна і знову почати щось робити. Він каже — не вдалося зараз, треба застовпити те, що вже вкрали, окупували, підібрати сили, переглянути мобілізацію, електронний реєстр, а там мовляв і школярі підростуть "на м'ясо". А далі — відштовхнутися і знову показати на весь світ усім цим "англосаксам". Він не хоче завершення війни, він хоче продовження, бо Пригожин без війни ніхто".
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