У Путіна запропонували зупинити "спецоперацію" проти України: що це означає

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто".

Пригожин опублікував статтю, в якій зазначив, що Росія "захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму". Він закликав Кремль "закріпитися на тих територіях, які вже є" та "поставити якусь жирну крапку в СВО".

Що стоїть за резонансною пропозицією власника ПВК "Вагнер", чи справді в оточенні президента РФ Володимира Путіна задумалася про припинення так званої "спеціальної військової операції" — ТСН.ua зібрав думки експертів.

Путін оголосить про зупинку "СВО"?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua припустив, що стаття Пригожина може бути ініціативою особисто президента РФ Володимира Путіна. В результаті, на його думку, Путін може оголосити про зупинення "СВО" вже 9 травня.

"Пригожину, швидше за все доручено, а може і він сам, закинути такий "м'яч" на російську аудиторію, пов'язаний із зупинкою бойових дій. Річ у тому, що російська армія видихається. Їй треба зараз переходити в глуху оборону, а завдання "СВО" не виконані — як мінімум, які проголошувалися. Ніде не вийшли на кордони жодної області, крім Криму ще у 2014 році. Тепер їм доведеться переходити в глуху оборону, далі рухатися вони просто не зможуть. Тим більше, на носі наш контрнаступ, тому вони намагаються як як мінімум підготувати громадську думку росіян", — пояснив він.

За словами Світана, Пригожин вирішив "помацати загальну температуру по палаті" — перевірити, як росіяни сприймуть можливу зупинку "СВО", перехід у глуху оборону чи "якісь рухи до мирних переговорів".

"Після того, як Пригожин перевірить реакцію, подасть це як робочий варіант на 9 травня. Швидше за все, якраз перед 9 травня спробують. А якщо дійсно пройде і росіяни позитивно сприймуть зупинку "СВО", то на 9 травня Путін може прийняти рішення оголосити про завершення "СВО" та досягнення якихось цілей", — вважає військовий експерт.

У "партії яструбів" задумалися про мир

У російській "партії яструбів" виникає розуміння, що внаслідок контрнаступу ЗСУ російська армія ризикує втратити все, що вона зуміла захопити на території України.

Таким чином статтю Пригожина пояснив військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу "Freeдом".

"Пригожин чудово розуміє, куди вітер дме, і пропонує поставити крапку і розпочати переговори. На кону території, які зараз РФ зуміла захопити. Ми бачимо, що і "яструби" поступово переходять на бік "партії миру", — заявив він.

При цьому, констатує експерт, "партія війни" залишається у Росії досить впливовою, оскільки головним її "фронтменом" є сам Путін.

"Будь-яке завершення війни не на користь РФ і тих завдань, які ставив Путін, може означати для нього політичну та фізичну смерть", — пояснив Попович.

Пригожин веде свою гру

Політтехнолог Борис Тізенгаузен в ефірі каналу "Freeдом" висловив думку, що стаття Пригожина є його особистою ініціативою, до якої Путін не причетний.

"Пригожин хоче, як він сказав, "закігтитися", тому що Пригожин дуже довгий час будував собі образ героя Бахмута. Якщо раптом, а воно так і буде, після контрнаступу Бахмут доведеться залишити, то все, що так довго вибудовував Пригожин для свого образу, розсиплеться. Він під Бахмутом поклав десятки тисяч своїх "вагнерівців". Виходить, що перемога пливе з його рук, ось він і нервує", — вважає політтехнолог.

Експерт також зазначив, що Пригожин "починає цілитися у післявоєнну Росію", щоб будувати політичну кар'єру та брати участь у виборах.

"Плюс ще один момент: він відсилає сигнал на Захід, мовляв, я адекватний, а не просто кувалдою голови розбиваю, я так бачу ситуацію. Він відчуває - за те, що його вагнерівці стратили українських солдатів, буде йому дуже погано. Тому він намагається почати грати, умовно кажучи, в нормального", — додав він.

При цьому, як наголосив Тізенгаузен, помилково вважати, що власник ПВК "Вагнер" хоче завершити війну:

"Він сказав — закріпитися намертво, оборонятися, а далі відштовхнутися від дна і знову почати щось робити. Він каже — не вдалося зараз, треба застовпити те, що вже вкрали, окупували, підібрати сили, переглянути мобілізацію, електронний реєстр, а там мовляв і школярі підростуть "на м'ясо". А далі — відштовхнутися і знову показати на весь світ усім цим "англосаксам". Він не хоче завершення війни, він хоче продовження, бо Пригожин без війни ніхто".

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