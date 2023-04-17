У Путина предложили остановить "спецоперацию" против Украины: что это значит

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цели спецоперации были достигнуты".

Пригожин опубликовал статью, в которой указал, что Россия "захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым". Он призвал Кремль "закогтиться на тех территориях, которые уже есть" и "поставить какую-то жирную точку в СВО".

Что стоит за резонансным предложением владельца ЧВК "Вагнер", действительно ли в окружении президента РФ Владимира Путина задумалась о прекращении так называемой "специальной военной операции" - ТСН.ua собрал мнения экспертов.

Путин объявит об остановке "СВО"?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua предположил, что статья Пригожина может быть инициативой лично президента РФ Владимира Путина. В результате, по его мнению, Путин может объявить об остановке "СВО" уже 9 мая.

"Пригожину, скорее всего поручено, а может и он сам, забросить такой "мяч" на российскую аудиторию, связанный с остановкой боевых действий. Дело в том, что российская армия выдыхается. Ей надо сейчас переходить в глухую оборону, а задачи "СВО" не выполнены - как минимум, которые провозглашались. Нигде не вышли на границы ни одной области, кроме Крыма еще в 2014 году. Теперь им придется переходить в глухую оборону, дальше двигаться они просто не смогут. Тем более, на носу наше контрнаступление, потому они пытаются как-то как минимум подготовить общественное мнение россиян", - объяснил он.

По словам Свитана, Пригожин решил "пощупать общую температуру по палате" - проверить, как россияне воспримут возможную остановку "СВО", переход в глухую оборону или "какие-то движения к мирным переговорам".

"После того, как Пригожин проверит реакцию, подаст это как рабочий вариант на 9 мая. Скорее всего, как раз перед 9 мая попробуют. А если действительно пройдет и россияне воспримут положительно остановку "СВО", то на 9 мая Путин может принять решение объявить об окончании "СВО" и достижении каких-то целей", - считает военный эксперт.

В "партии ястребов" задумались о мире

В российской "партии ястребов" возникает понимание, что в результате контрнаступления ВСУ российская армия рискует потерять все, что она сумела захватить на территории Украины.

Таким образом статью Пригожина объяснил военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Freeдом".

"Пригожин прекрасно понимает, куда ветер дует, и предлагает поставить точку и начать переговоры. На кону территории, которые сейчас РФ сумела захватить. Мы видим, что и "ястребы" постепенно переходят на сторону "партии мира", - заявил он.

При этом, констатирует эксперт, "партия войны" остается в России достаточно влиятельной, поскольку главным ее "фронтменом" является сам Путин.

"Любое завершение войны не в пользу РФ и тех задач, которые ставил Путин, может означать для него политическую и физическую кончину", - объяснил Попович.

Пригожин ведет свою игру

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире канала "Freeдом" высказал мнение, что статья Пригожина является его личной инициативой, к которой Путин не причастен.

"Пригожин хочет, как он сказал, "закогтиться", потому что Пригожин очень долгое время строил себе образ героя Бахмута. Если вдруг, а оно так и будет, после контрнаступления Бахмут придется покинуть, то все, что так долго выстраивал Пригожин для своего образа, рассыплется. Он под Бахмутом положил десятки тысяч своих "вагнеровцев". Получается, что победа уплывает из его рук, вот он и нервничает", - считает политтехнолог.

Эксперт также отметил, что Пригожин "начинает целиться в послевоенную Россию", чтобы строить политическую карьеру и принимать участие в выборах.

"Плюс еще один момент: он отсылает сигнал на Запад, мол, я адекватный, а не просто кувалдой головы разбиваю, я так вижу ситуацию. Он чувствует - за то, что его вагнеровцы казнили украинских солдат, будет ему очень плохо. Поэтому он пытается начать играть, условно говоря, в нормального", - добавил он.

При этом, как подчеркнул Тизенгаузен, ошибочно считать, что владелец ЧВК "Вагнер" хочет завершить войну:

"Он сказал - закрепиться намертво, обороняться, а дальше оттолкнуться от дна и снова начать что-то делать. Он говорит - не получилось сейчас, надо застолбить то, что уже украли, оккупировали, подсобрать силы, пересмотреть мобилизацию, электронный реестр, а там глядишь и школьники подрастут "на мясо". А дальше - оттолкнуться и снова показать на весь мир всем этим "англосаксам". Он не хочет завершения войны, он хочет продолжения, потому что Пригожин без войны никто".

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