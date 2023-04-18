Україна отримала партію M2 Bradley від США

При цьому не уточняється, яку саме кількість вже отримали українці.

До України вже прибула частина західних бойових машин піхоти M2 Bradley, які були обіцяні ЗСУ Сполученими Штатами.

Про це заявив представник Міністерства оборони США Чарлі Дітц в коментарі The Drive.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина «Bradley» прибула (в Україну – ред.)", - сказав він.

При цьому не уточняється, яку саме кількість вже отримали українці та коли вони були завезені до України, додавши, що такі питання слід поставити керівництву Пентагону.

У понеділок українське міністерство оборони опубліковано фотографії Bradley.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьке керівництво повідомило, що передало Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Крім того, ми раніше інформували, що лідери Заходу готуються до того, що глава Кремля Путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки, щоб відповісти на український контрнаступ.

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