Україна отримала ЗРК Patriot від Німеччини

У повідомлені на сайті уряду підтверджується інформація про передачу Україні ЗРК Patriot.
Німецьке керівництво повідомило, що передало Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.
Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.
"Федеральний уряд підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної німецької військової підтримки України. Він включає поставки з Федеральних збройних сил, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду", - йдеться у повідомленні.
У новий пакет окрім ЗРК Patriot увійшли танки Leopard 2, вантажівки Zetros та інша військова техніка і боєприпаси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не може назвати дату надходження ЗРК Patriot до України, а його слова про "після Великодня" були жартівливими.
Крім того, ми раніше інформували, що видання Financial Times ще в першій половині березня інформувало, що Україна начебто отримала першу систему Patriot. Однак у повітряних силах тоді спростували цю інформацію.
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