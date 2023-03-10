Україна отримала першу систему Patriot - Financial Times

Україна отримала одну систему протиракетної оборони Patriot, обіцяну США та Німеччина. Втім, поки що ПРО не ввели в експлуатацію.

Про це повідомила британська щоденна газета Financial Times.

Автори видання пишуть, що до України прибула перша з двох система ППО Patriot. Установка дозволить ефективніше захищати небо від ворожих ракет.

"Передбачається, що Україна отримала одну із двох систем Patriot, обіцяних США та Німеччиною, але вона ще не введена в експлуатацію. Також очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Наголшується, коли до країни надійдуть на пускові установки від Нідерландів, то тоді можна буде говорити про бойову готовність, а також можливість збивати російські ракети.

До слова, помічник міністра армії США з питань закупівлі та оснащення Дуглас Буш обіцяв, що Patriot розпочнуть роботу в Україні найближчим часом. Але точних термінів у Пентагоні не називали.

Нагадаємо, днями польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті заявив, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України.

Втім, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські Збройні сили не отримали системи протиповітряної оборони. Згодом Міноборони Польщі також спростувало заяву свого голови Блащака, сказавши про "труднощі перекладу".

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