Щит із ППО і ПРО не захистить небо: експерт розповів, що ж робити

На думку експерта, системи Patriot не зможуть повністю захистити територію всього Києва від балістичних ракет ворога.

Створення великого щита із систем ППО й ПРО не захистить повністю від російських атак, натомість треба знищувати "ракети, носії ракет і ворога, який буде їх запускати".

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний, повідомляє "24 канал".

Він зауважив, що в Росії є достатня кількість зброї на складах, а також вона може продовжувати виробляти нові ракети. Крім того, в РФ наявні ракетні системи С-300 та С-400, які можуть застосовуватись для атак на Київ з Брянської області.

За оцінками Нарожного, ворожі ракетні удари можуть тривати надалі.

"Зараз ми нічого з цим не можемо зробити. Поки не будуть розгорнуті Patriot, поки ми не відкинемо ворога з прифронтових міст, загроза зберігається", – зазначив експерт.

За його словами, системи Patriot можуть захищати від звичайних цілей на відстані 180 км, тоді як від балістичних ракет – на відстані 40 км.

"Ми не зможемо захистити територію всього Києва проти балістичних ракет, про інші міста годі й говорити. Нам передадуть вісім систем. Для порівняння, багата Японія має більш ніж 200 систем у наявності, але в них не уся територія захищена", – розповів Нарожний.

Він наголосив на тому, що логіка всіх систем протиповітряної і протиракетної оборони спрямована не на створення величезного щита.

"Ми повинні знищувати ракети, носії ракет і ворога, який буде їх запускати", – зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua в уряді, перші системи Patriot мають надійти до України "після квітня". Окрім того, найближчим часом держава отримає два комплекси IRIS-T.

Як зауважили в Білому домі, системи Patriot не допоможуть Україні боротися проти російських крилатих ракет і дронів, адже розроблені для перехоплення балістичних ракет.

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