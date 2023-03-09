РФ під час атаки вперше використала 6 "Кинжалів" - Ігнат про нову тактику ракетних ударів росіян

Противник під час атаки застосував великий спектр ракет, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони.

Російські загарбники під час ракетної атаки на Україну 9 березня запускали ракети з усіх можливих напрямків та використали одразу шість надзвукових ракет "Кинжал", чого раніше не було.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Противник сьогодні використав великий спектр озброєння — майже всі ракети, якими вони часто завдають ударів окремо, а сьогодні вирішили здійснити масований ракетний удар. Це робиться для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що противник обстрілював країну з трьох морів, в тому числі Каспійського. Агресори використали для обстрілу різні типи авіаційної техніки, а також кораблі чорноморського флоту.

"Ракети, для збиття яких у нашої ППО немає засобів — 13 ракет С-300, від яких фактично щодня страждають прифронтові території, 6 ракет «Кинджал», через МіГ-31 щодня в Україні триває тривога, яку дехто вже ігнорує", - заявив речник командування Повітряних сил.

Ігнат заявив, що у противника не так багато ракет "Кинжал", за останньою інформацією їх є було близько 50, 6 з яких вони використали під час атаки 9 березня.

"До ракет, які не збиваються у нас, належить також 8 протирадіолокаційних Х-31 та Х-59, які не досягли своїх цілей. Метою окупантів було вразити засоби протиповітряної оборони. Також Х-22 — ракети найбільш руйнівної сили, бойова частина 950 кг. На жаль, на сьогодні ці ракети ми теж не можемо перехоплювати", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше на офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України повідомили, що вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки 9 березня на території Тернопільщини, у Підгаєцькій громаді, впали уламки російських ракет.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну ракетну атаку росіян. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих українців, а також наголосив, що відповідальність за все скоєне їх не мине.

У Золочівському районі Львівської області ракета окупантів впала у житловій зоні. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до 5 осіб.

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