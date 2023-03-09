Російська армія атакували Київ ракетою "Кинджал" - КМВА

У столиці тривога тривала майже сім годин.

У ніч проти 9 березня російська армія завдала ракетного удару по Києву. В обʼєкт інфраструктури, за попередньою інформацією, влучила аеробалістична ракета типу "Кинджал".

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже сім годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння: починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами голови КМВА, ліквідація наслідків ворожих влучань триває. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Також рештки ракети пошкодили автомобілі.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці у Голосіівському районі. Внаслідок масованого обстрілу Києва у Святошинському районі постраждали двоє людей. Ще троє людей звернулися за медичною допомогою.

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