Генштаб повідомив про наміри ворога і де сконцентровані окупанти

На фронті основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій.

Минулої доби, 8 березня, Збройні сили України відбили 110 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас, ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причістівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам’янське, Темирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка, Токарівка і Федорівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ.

Нагадаємо, РФ здійснила пуски десятків ракет, а після "прильотів" почалися перебої з електропостачанням. Перші вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.