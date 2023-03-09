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У Києві прогримів ще один вибух

У Києві прогримів ще один вибух

Фото: Associated Press

У місті оголошена повітряна тривога.

У столиці неспокійно.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

З його слів, двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці.

Нагадаємо, РФ здійснила пуски десятків ракет, а після "прильотів" почалися перебої з електропостачанням. Перші вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Як повідомив Віталій Кличко, ціллю окупантів став Голосіївський район столиці. Наразі туди поїхали відповідні служби.

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