У Києві пролунав ще один потужний вибух

У Києві близько 7 години ранку 9 березня пролунав ще один потужний вибух.

Про це ТСН.ua повідомили очевидці.

Раніше у КОВА розповіли, що у Київській області зранку 9 березня працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, потужні вибухи в Києві пролунали зранку 9 березня.

За словами очевидців, на місці вибухів виникла пожежа, в небо підінмається стовп чорного диму.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, ціллю окупантів став Голосіївський район столиці. Там працюють відповідні служби.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів", - також повідомив Віталій Кличко.