Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунав ще один потужний вибух

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
29к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунав ще один потужний вибух

Фото: УНІАН

Вибух пролунав близько 7 години ранку.

У Києві близько 7 години ранку 9 березня пролунав ще один потужний вибух.

Про це ТСН.ua повідомили очевидці.

Раніше у КОВА розповіли, що у Київській області зранку 9 березня працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, потужні вибухи в Києві пролунали зранку 9 березня. 

За словами очевидців, на місці вибухів виникла пожежа, в небо підінмається стовп чорного диму.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, ціллю окупантів став Голосіївський район столиці. Там працюють відповідні служби. 

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів", - також повідомив Віталій Кличко. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
29к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація