У Києві пролунав ще один потужний вибух

Вибух пролунав близько 7 години ранку.
У Києві близько 7 години ранку 9 березня пролунав ще один потужний вибух.
Про це ТСН.ua повідомили очевидці.
Раніше у КОВА розповіли, що у Київській області зранку 9 березня працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, потужні вибухи в Києві пролунали зранку 9 березня.
За словами очевидців, на місці вибухів виникла пожежа, в небо підінмається стовп чорного диму.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, ціллю окупантів став Голосіївський район столиці. Там працюють відповідні служби.
"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів", - також повідомив Віталій Кличко.
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