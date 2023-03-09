В Киеве раздался еще один мощный взрыв

В Киеве около 7 часов утра 9 марта раздался еще один мощный взрыв.

Об этом ТСН сообщили очевидцы.

Ранее в КОВА рассказали, что в Киевской области с утра 9 марта работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, мощные взрывы в Киеве прогремели утром 9 марта.

По словам очевидцев, на месте взрывов возник пожар, в небо поднимается столб черного дыма.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Там работают соответствующие службы.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей", — также сообщил Виталий Кличко.