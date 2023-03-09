В Киеве раздался еще один мощный взрыв

Взрыв раздался около 7 часов утра.
В Киеве около 7 часов утра 9 марта раздался еще один мощный взрыв.
Об этом ТСН сообщили очевидцы.
Ранее в КОВА рассказали, что в Киевской области с утра 9 марта работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, мощные взрывы в Киеве прогремели утром 9 марта.
По словам очевидцев, на месте взрывов возник пожар, в небо поднимается столб черного дыма.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Там работают соответствующие службы.
"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей", — также сообщил Виталий Кличко.
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