В Киеве прогремел еще один взрыв

В городе объявлена воздушная тревога.
В столице неспокойно.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.
По его словам, двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте.
Напомним, РФ совершила пуски десятков ракет, а после "прилетов" начались перебои с электроснабжением. Первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.
Как сообщил Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Сейчас туда поехали соответствующие службы.
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