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В Киеве прогремел еще один взрыв

В Киеве прогремел еще один взрыв

Фото: Associated Press

В городе объявлена воздушная тревога.

В столице неспокойно.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

По его словам, двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте.

Напомним, РФ совершила пуски десятков ракет, а после "прилетов" начались перебои с электроснабжением. Первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Как сообщил Виталий Кличко, целью оккупантов стал Голосеевский район столицы. Сейчас туда поехали соответствующие службы.

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