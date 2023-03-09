Ночная атака РФ: задерживаются 15 поездов (список)

Максимальное время опоздания – более часа.

Сегодня, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будут двигаться 15 поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут.

В частности:

№191/192 Краматорск Одесса +2:51

№7/8 Одесса Харьков +2:42

№91/92 Харьков Одесса +2:31

№53/54 Одесса Днепр +2:23

№29/30 Ужгород Киев +1:54

№7/8 Черновцы Киев +1:52

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38

№95/96 Рахов Киев +1:17

№23/24 Хелм Киев +1:14

№31/32 Перемышль Запорожья +1:11

№119/120 Львов Запорожье +0:55

№77/78 Одесса Ковель +0:51

№749/750 Киев Вена +0:40

№45/46 Харьков Ужгород +0:32

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность", — отметили в компании.

Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Напомним, Россия ночью нанесла по Украине массированный ракетный удар. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Харькове.

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