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Ночная атака РФ: задерживаются 15 поездов (список)

Ночная атака РФ: задерживаются 15 поездов (список)

Фото: ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Максимальное время опоздания – более часа.

Сегодня, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будут двигаться 15 поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут.

В частности:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №29/30 Ужгород Киев +1:54
  • №7/8 Черновцы Киев +1:52
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
  • №95/96 Рахов Киев +1:17
  • №23/24 Хелм Киев +1:14
  • №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
  • №119/120 Львов Запорожье +0:55
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51
  • №749/750 Киев Вена +0:40
  • №45/46 Харьков Ужгород +0:32
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

"Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность", — отметили в компании.

Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Напомним, Россия ночью нанесла по Украине массированный ракетный удар. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Харькове.

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