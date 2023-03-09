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Нічна атака РФ: затримуюються 15 поїздів (перелік)

Нічна атака РФ: затримуюються 15 поїздів (перелік)

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Максимальний час запізнення - понад година.

Сьогодні, 9 березня, через аварійні знеструмлення внаслідок російських обстрілів з затримкою рухатиметься 15 поїздів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

З-поміж 98 рейсів 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин.

Зокрема:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

"Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість", - зазначили в компанії.

Крім цього, там додали, що всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, чекатимуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

Нагадаємо, Росія вночі завдала по Україні масованого ракетного удару. Вибухи було чутно у Києві, Одесі, Харкові.

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