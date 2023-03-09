Через обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена: попереджають про небезпеку

У ніч проти 9 березня о 3:53 внаслідок російських ракетних обстрілів Запорізьку АЕС, що в окупованому Енергодарі, повністю знеструмлено. Відключилась остання лінія зв’язку окупованої станції з українською енергосистемою.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Наглошується, що наразі станція знеструмлена. АЕС перейшла в режим блекауту вже вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на десять діб. Розпочався зворотний відлік часу, нагоголошують у повідомленні.

"У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - наголошує "Енергоатом".

Також зазначається, що атомні електростанції на підконтрольній Україні території розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Так, станом на 6:30 9 березня усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

"Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня на Київщині застосовуються екстрені відключення світла. Так, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

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