Через обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена: попереджають про небезпеку

Розпочався зворотний відлік часу.
У ніч проти 9 березня о 3:53 внаслідок російських ракетних обстрілів Запорізьку АЕС, що в окупованому Енергодарі, повністю знеструмлено. Відключилась остання лінія зв’язку окупованої станції з українською енергосистемою.
Про це повідомляє "Енергоатом".
Наглошується, що наразі станція знеструмлена. АЕС перейшла в режим блекауту вже вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на десять діб. Розпочався зворотний відлік часу, нагоголошують у повідомленні.
"У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - наголошує "Енергоатом".
Також зазначається, що атомні електростанції на підконтрольній Україні території розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Так, станом на 6:30 9 березня усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.
"Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, 9 березня на Київщині застосовуються екстрені відключення світла. Так, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.
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