Российская армия атаковала Киев ракетой "Кинжал" — КМВА

В ночь на 9 марта российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В объект инфраструктуры, по предварительной информации, попала аэробалистическая ракета типа "Кинжал".

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась почти семь часов. За это время рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения: начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены, но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам главы КМВА, ликвидация последствий вражеских попаданий продолжается. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Также останки ракеты повредили автомобили.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы в Голосеевском районе. В результате массированного обстрела Киева в Святошинском районе пострадали два человека. Еще три человека обратились за медицинской помощью.

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