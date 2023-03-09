Массированный обстрел Киева: власти рассказали о последствиях

Ночью и утром в столице раздавались взрывы.

В Киеве во время воздушной тревоги зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы.

Об этом сообщили в КМВА.

"Последствия воздушного удара по столице на 7:30. В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также остатки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется. В столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!" – написал Сергей Попко, глава КМВА.

В результате массированного обстрела Киева в Святошинском районе пострадали два человека. Еще три человека обратились за медицинской помощью.

Кроме того, из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Взрывы раздались в ряде регионов. Громко было, в частности, в столице, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре.

Житомир враг атаковал ударными дронами. Часть города без света и воды. Остановился электротранспорт. Предварительно пострадавших нет.

Год под ракетами: Генштаб обнародовал шокирующую статистику о ракетных обстрелах Украины