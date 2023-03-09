Массированный обстрел Киева: власти рассказали о последствиях

Ночью и утром в столице раздавались взрывы.
В Киеве во время воздушной тревоги зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы.
Об этом сообщили в КМВА.
"Последствия воздушного удара по столице на 7:30. В Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также остатки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется. В столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!" – написал Сергей Попко, глава КМВА.
В результате массированного обстрела Киева в Святошинском районе пострадали два человека. Еще три человека обратились за медицинской помощью.
Кроме того, из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей.
Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Взрывы раздались в ряде регионов. Громко было, в частности, в столице, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре.
Житомир враг атаковал ударными дронами. Часть города без света и воды. Остановился электротранспорт. Предварительно пострадавших нет.
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