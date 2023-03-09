Масований обстріл Києва: влада розповіла про наслідки

Вночі та зранку у столиці лунали вибухи.

У Києві під час повітряної тривоги зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Про це повідомили у КМВА.

"Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіівському районі влучання в об’єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється. В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії. До відбою повітряноі тривоги залишайтеся в укриттях!" - написав Сергій Попко, очільник КМВА.

Внаслідок масованого обстрілу Києва у Святошинському районі постраждали двоє людей. Ще троє людей звернулися за медичною допомогою.

Крім того, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Вибухи пролунали в низці регіонів. Гучно було, зокрема, в столиці, Харкові, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі.

Житомир ворог атакував ударними дронами. Частина міста без світла та води. Зупинився електротранспорт. Попередньо, постраждалих немає.

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