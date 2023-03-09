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У Тернопільській області впали уламки російських ракет: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Тернопільській області впали уламки російських ракет: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Уночі 9 березня на території Тернопільщини, у Підгаєцькій громаді, впали уламки російських ракет. Вибухом було пошкоджено п'ять будівель, одна з них житлова. Жертв та потерпілих немає.

По це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети", - наголосив голова області.

Труш наголосив, що за результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено. Втім, місце події може бути уражене залишками ракетного топлива. Наразі на місці події працюють фахівці задля встановлення маркування ракети та збору речових доказів.

Нічна атака 9 березня

Росія завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України 9 березня. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Знищено 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.

Зокрема, окупанти вдарили по Києву балістичною ракетю "Кинджалом". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. 

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну ракетну атаку росіян. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих українців, а також наголосив, що відповідальність за все скоєне їх не мине.

У Золочівському районі Львівської області ракета окупантів впала у житловій зоні. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до 5 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
143
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